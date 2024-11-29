В Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу в декабре. Что ждет россиян?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законах, вступающих в силу в декабре. В частности, с 1 декабря в России участников специальной военной операции (СВО) освободят от взыскания исполнительского сбора.
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