Имеющим вклады и кредиты необходимо держаться – выхода нет: глава Центробанка предупредила россиян Евгения КомароваЭльвира Набиуллина, глава Центробанка, высказалась относительно решений регулятора по целевой ставке.
Имеющим вклады и кредиты необходимо держаться – выхода нет: глава Центробанка предупредила россиян
Комментарии
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alik3456 Джексон
Спроси у министерства обороны.
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14 час.
александр муравьев
Сколько помню, ещё с нулевых писали что ТАРГЕТ, цель, но так писали, 4%. И обычно назначалось достижение этой цели на третий год. Так говорят и по сей день. Это просто означает что как экономист Набиуллина неэффективна. Хотя бы тарахтеть об этом перестали. Но и на это ума не хватает.
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13 час.
А
Александр
Надуманная страшилка для прикрытия махинаций барыг и несостоятельности существующей системы управления. Не дай бог, если её назначат авиадиспетчером! Она ведь будет ориентироваться по гулу самолетов: слышно или не слышно.
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10 час.
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