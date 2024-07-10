Имеющим вклады и кредиты необходимо держаться – выхода нет: глава Центробанка предупредила россиян

александр муравьев

Сколько помню, ещё с нулевых писали что ТАРГЕТ, цель, но так писали, 4%. И обычно назначалось достижение этой цели на третий год. Так говорят и по сей день. Это просто означает что как экономист Набиуллина неэффективна. Хотя бы тарахтеть об этом перестали. Но и на это ума не хватает.