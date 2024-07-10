НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    тогда они могут набрать карт на бомжей, студентов, и тд, но ограничить надо, никто не пользуется 10тью телефонами, до...Как в России изме...
  • Александр
    Надуманная страшилка для прикрытия махинаций барыг и несостоятельности существующей системы управления. Не дай бог, е...Имеющим вклады и ...
  • александр муравьев
    Сколько помню, ещё с нулевых писали что ТАРГЕТ, цель, но так писали, 4%. И обычно назначалось достижение этой цели на...Имеющим вклады и ...

Имеющим вклады и кредиты необходимо держаться – выхода нет: глава Центробанка предупредила россиян

Имеющим вклады и кредиты необходимо держаться – выхода нет: глава Центробанка предупредила россиян

Имеющим вклады и кредиты необходимо держаться – выхода нет: глава Центробанка предупредила россиян Евгения КомароваЭльвира Набиуллина, глава Центробанка, высказалась относительно решений регулятора по целевой ставке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Спроси у министерства обороны.
Ответить
14 час.
александр муравьев
Сколько помню, ещё с нулевых писали что ТАРГЕТ, цель, но так писали, 4%. И обычно назначалось достижение этой цели на третий год. Так говорят и по сей день. Это просто означает что как экономист Набиуллина неэффективна. Хотя бы тарахтеть об этом перестали. Но и на это ума не хватает.
Ответить
13 час.
А
Александр
Надуманная страшилка для прикрытия махинаций барыг и несостоятельности существующей системы управления. Не дай бог, если её назначат авиадиспетчером! Она ведь будет ориентироваться по гулу самолетов: слышно или не слышно.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх