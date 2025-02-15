«Плохой-хороший полицейский»: как понимать взаимоисключающие заявления США

Заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса в интервью The Wall Street Journal о том, что в случае отказа Москвы от предложенной сделки Вашингтон может отправить на Украину американские войска, выглядит как очередное резонансное заявление от команды Трампа в рамках игры «плохой-хороший полицейский».
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