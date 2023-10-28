399 управленцев ПФО приступили к оценочным мероприятиям окружного финала конкурса «Лидеры России» в Нижнем Новгороде

28 октября 2023 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие окружного финала пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для участников Приволжского федерального округа.
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