Воздушная тревога отменена почти по всей территории Украины

Воздушная тревога в Украине отменена почти на всей территории. Исключение составляют некоторые районы в Днепропетровской и Харьковской областях, остающиеся в красной зоне, согласно информации официального ресурса для оповещения населения.
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