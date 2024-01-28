Фигуристка Гущина назвала некорректными высказывания о лишнем весе

Российская фигуристка, чемпионка Санкт-Петербурга Ксения Гущина поделилась размышлениями о высказываниях про лишний вес спортсменов их вида спорта, которые порой допускают комментаторы во время различных прокатов.
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