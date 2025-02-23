Житель Доброволья рассказал о новой уловке украинских военкомов

Работники украинского военкомата выманивали мужчин и вручали им повестки в Доброволье (украинское название — Богоявленка) в Донецкой Народной Республике, предлагая якобы выдавать гуманитарную помощь, которую на самом деле никто выдавать не собирался.
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