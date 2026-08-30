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Четверо пострадавших в ДТП на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в ДТП на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии

max.ru/Прокуратура Ставропольского края Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил о полном оказываемом объеме медицинской помощи всем пострадавшим в аварии с автобусом в Ставропольском крае, сообщает РИА Новости 30 августа.

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