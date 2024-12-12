Грандиозные стада и стаи животных

На карте мира осталось не так много мест, в которые не вторглась цивилизация. Тем немногим избежавшим вмешательства человека уголкам удалось сохранить первозданную природу и стать домом для целых колоний животных, птиц и организмов.
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