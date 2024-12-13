Saved by @InstantMediaBot https://www.tiktok.com/@donetskdnr_vk/video/7447764239193869573?_t=8sArgUrmccf&_r=1 #Донецк #история Донецкая группа новостей.
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Saved by @InstantMediaBot https://www.tiktok.com/@donetskdnr_vk/video/7447764239193869573?_t=8sArgUrmccf&_r=1 #Донецк #история Донецкая группа новостей.
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