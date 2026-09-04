Происшествия
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Происшествия

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На телеканале «ТВ Центр» состоится премьера документального фильма «Охота на маньяка. Дело о неслучайных совпадениях»

На телеканале «ТВ Центр» состоится премьера документального фильма «Охота на маньяка. Дело о неслучайных совпадениях»

После долгих и упорных поисков осенью 2018 года в Ростове-на-Дону было найдено тело пропавшей местной жительницы.

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