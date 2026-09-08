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Царьград

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Генералу МВД стало плохо в ИВС сразу после ареста по делу о хищении бензина

Генералу МВД стало плохо в ИВС сразу после ареста по делу о хищении бензина

Задержанному генералу подмосковной полиции потребовалась помощь врачей.Бывшему замначальника ГУ МВД по Московской области, генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову, потребовалась экстренная медицинская помощь после отправки в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

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