Как снизить аппетит: 10 полезных советов от нутрициолога Софии Соколовой

София Соколова – нутрициолог, специалист по лечебному голоданию и селфхакингу рассказала как снизить аппетит Управление аппетитом – задача, с которой сталкиваются многие люди, стремящиеся к поддержанию здорового веса и общего самочувствия.
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