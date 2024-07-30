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Как снизить аппетит: 10 полезных советов от нутрициолога Софии Соколовой

София Соколова – нутрициолог, специалист по лечебному голоданию и селфхакингу рассказала как снизить аппетит Управление аппетитом – задача, с которой сталкиваются многие люди, стремящиеся к поддержанию здорового веса и общего самочувствия.

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