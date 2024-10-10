Переболевшие COVID-19 имеют высокие риски инфаркта и инсульта

Исследование ученых из Медицинской школы Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Keck School of Medicine выявило, что у людей старше 50 лет, переболевших COVID-19, риск сердечного приступа, инсульта и преждевременной смерти увеличивается более чем в два раза в течение трех лет после заболевания.
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