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Telegraph: Байден не полетит в Лондон на майскую коронацию Карла III

Telegraph: Байден не полетит в Лондон на майскую коронацию Карла III

president.gov.ua | Офис Президента Украины. Американский президент Джо Байден ответит отказом на приглашение поприсутствовать на коронации короля Великобритании Карла III в Лондоне, которая пройдет в мае.

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