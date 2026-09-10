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Владелец Lamborghini за 4 миллиона отказался продавать машину

Владелец Lamborghini за 4 миллиона отказался продавать машину

На торгах аукционного дома Mecum был выставлен уникальный экземпляр Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce 2010 года с минимальным пробегом.

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