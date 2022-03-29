Не будите русского медведя!

Уважаемые Россияне! Сегодня 30.03.2022г. Россия празднует 55 годовщину со дня создания войск Ракетно Космической Обороны РФ! От имени Народа Российского Поздравляем всех причастных к созданию целостной системы Ракетно Космической Обороны России - ученых, производственные коллективы предприятий, ветеранов РКО и естественно представителей Вооруженных сил РКО, несущих воинскую службу по охране Космических рубежей Отечества Российского! Желаем, Вашим семьям и друзьям мирного и безмятежного жития, здравия душевного и телесного, во всем всякого изобилия и благоденствия, а также постоянно пребывающих творческих Удач на пути защиты Космического Пространства Российской Федерации! И конечно же всех благ желанных исполнения, дабы все Ваши мечтания и желания сбывались в самом лучшем наполнении, на радость всем окружающим Вас людям!Да не во зло обратим блага, дарованные народу России от щедрого Бога, но прославим Его за дарованное - своим благословенным трудом! И Храни Бог семьи Ваши, на путях ведущих к нему! С уважением Соучредитель проектов "Разумный Образ Жизни" и"Животворящие технологии" М.