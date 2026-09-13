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Фильм о «безумно весёлых» ударах Израиля по Газе потряс Венецианский фестиваль

На Вене­ци­ан­ском кино­фе­сти­ва­ле состо­я­лась пре­мье­ра 80-минут­но­го доку­мен­таль­но­го филь­ма НАЗА, кото­рый, по утвер­жде­нию его созда­те­лей, осно­ван на сви­де­тель­ствах 24 ано­ним­ных изра­иль­ских воен­ных и сотруд­ни­ков спец­служб.

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