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Царьград

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ФК "Краснодар" отправил серебряные медали Чемпионата уволенному тренеру Ивичу

Сербский специалист и его штаб получил награды за работу в прошлом сезоне.Перед началом сезона в рамках презентации новой игровой формы ФК "Краснодар" провёл награждение всего стана клуба.

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