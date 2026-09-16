Урицкий суд рассматривает дело о мошенничестве при ремонте дорог

В Урицком районном суде Орловской области почти год рассматривается дело в отношении генерального директора «Стройпроект 57», который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при ремонте дорог.
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