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Орловские новости

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Урицкий суд рассматривает дело о мошенничестве при ремонте дорог

Урицкий суд рассматривает дело о мошенничестве при ремонте дорог

В Урицком районном суде Орловской области почти год рассматривается дело в отношении генерального директора «Стройпроект 57», который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при ремонте дорог.

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