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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Врач сборной России Вартапетов дал совет игрокам на Новый год: «Есть все, что по душе, но без фанатизма. Положительный эффект превышает страхи поборников правильного питания»

– Какой дельный совет можете дать футболистам, которые хотели бы быть долгожителями в своей профессии? – Я бы посоветовал играть до тех пор, пока будут получать удовольствие от тренировок и матчей.

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