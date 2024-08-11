Церковные и простые праздники 12 августа 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net12 августа 2024 года приносит не только повседневные заботы и дела, но и целый ряд праздников, как светских, так и церковных, которые придают этому дню особое значение.
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