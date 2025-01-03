До смерти боятся холода и не только: все, что надо знать об электромобилях

Я не могу говорить от имени всех экспертов портала «АвтоВзгляд», каждый из них имеет полное и неотъемлемое право высказать свое мнение по этому вопросу, но лично я довольно скептически отношусь к электромобилям.
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