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За рулем

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Автомобилисты загнали себя в рекордные долги

Автомобилисты загнали себя в рекордные долги

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 10 месяцев 2023 года (с января по октябрь включительно) было взято автокредитов на 1,03 трлн рублей, что на 88% больше, чем в январе-октябре 2022 года.

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