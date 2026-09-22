МИД РФ: Киев атаковал дома культуры в Херсонской области в сентябре

В докладе МИД РФ сообщается о целенаправленных атаках боевиков киевского режима на дома культуры в Херсонской области с 14 по 20 сентября.
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