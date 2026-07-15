Иран объявил о 7-м этапе операции «Молния» — наносятся тотальные удары по инфраструктуре Пентагона (ФОТО, ВИДЕО)

Действия США привели к полному краху дипломатических усилий по деэскалации. Как заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, американские удары «полностью разрушили Исламабадский меморандум о взаимопонимании».
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