Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Иран объявил о 7-м этапе операции «Молния» — наносятся тотальные удары по инфраструктуре Пентагона (ФОТО, ВИДЕО)

Иран объявил о 7-м этапе операции «Молния» — наносятся тотальные удары по инфраструктуре Пентагона (ФОТО, ВИДЕО)

Действия США привели к полному краху дипломатических усилий по деэскалации. Как заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, американские удары «полностью разрушили Исламабадский меморандум о взаимопонимании».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии