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Татар-информ

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Пять суток ждал эвакуации: история ветерана СВО, ставшего пиццайоло

Пять суток ждал эвакуации: история ветерана СВО, ставшего пиццайоло

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой Ветеран специальной военной операции из Лениногорска Айдар Гайфутдинов с позывным Бигфут, переживший тяжелое ранение на передовой, принял участие в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» среди участников СВО.

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