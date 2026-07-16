Пять суток ждал эвакуации: история ветерана СВО, ставшего пиццайоло

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой Ветеран специальной военной операции из Лениногорска Айдар Гайфутдинов с позывным Бигфут, переживший тяжелое ранение на передовой, принял участие в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» среди участников СВО.
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