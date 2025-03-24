Politico: партия нового канцлера Германии Мерца теряет позиции в коалиции

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц лишился основных рычагов давления в рамках коалиционных переговоров с Социал-демократической партией (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца.
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