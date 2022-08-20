Девять подростков на квадроциклах заблудились в лесу под Иркутском

Дети застряли на квадроциклах в болотистой местности, сообщает kp.ru. Школьники без спроса взяли у родителей квадроциклы и поехали кататься в лес в местности Пивовариха Иркутской области, взрослые забили тревогу, когда дети не вернулись домой.