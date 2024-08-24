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Родителям. Подготовка к новому учебному году.

Родителям. Подготовка к новому учебному году.

Вот и заканчивается лето, а вместе сним и летние каникулы. Родители озабочены тем, как собрать детей в школу, что нужно купить, какая будет форма? Какие документы нужно собрать для первоклассника?На многие интересующие вопросы можно найти ответы, посетив на главной странице сайта раздел ´2024-2025 учебный год´ .

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