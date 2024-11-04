Лавров: Лондон и Вашингтон готовят Европу к самоубийственному конфликту с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее", заявил, что США и Великобритания пытаются "подавить Россию" силой, собирая под "нацистские знамена" страны Европы.
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