ЗАГС в Савёловском районе вошёл в топ-5 площадок для бракосочетания в Москве

В число пяти самых популярных у столичных молодоженов локаций вошёл Дворец бракосочетания №4 (главный зал), расположенный в Савёловском районе по адресу: Бутырская улица, 17.
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