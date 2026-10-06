Многодетной маме помогли родить 7-го ребенка в Видновском перинатальном центре

В Видновском перинатальном центре родилась девочка, ставшая седьмым ребенком в семье. Ее мама, 35-летняя жительница Видного, приехала в учреждение на доношенном сроке и родила самостоятельно.
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