Почти 50% жителей Новосибирска боятся идти на новогодние корпоративы

Иногда после новогодних корпоративов сотрудники даже принимают решение об увольнении.48% опрошенных новосибирцев признались, что не рады участию в новогоднем корпоративе, более этого, при этой мысли они испытывают ужас.
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