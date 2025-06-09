Отказ от прививок привел к распространению в РФ трех опасных заболеваний

Отказ многих жителей России от прививок привел в 2024 году к росту темпов распространения в стране к росту темпов распространения кори и краснухи, также вызывает озабоченность ситуация с коклюшем, говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора.
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