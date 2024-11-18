The Lancet: Долгое использование наушников грозит нарушением функций мозга

Ученые из Мельбурнского института неврологии и Стэнфордского университета провели исследование, которое показало, что использование наушников более четырех часов в день может привести к необратимым изменениям в функции мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии