© Kremlin Pool/Globallookpress Министерство юстиции США назвало Сергея Кириенко "куратором около 30 интернет-доменов", которые якобы распространяли ложную информацию для американцев.
"Правая рука Путина" охотится за американскими умами: Минюст США запустил новый рашагейт
Комментарии
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Алексей Тан
Ты это из викиПЕДИи почерпнул?... или один знакомый, твоего друга... рассказал??.... Да ещё муха мимикрирующая... Жирик, так тот вообще казах!.... а еврей "соловьёв" с грязного вечера, .... вообще москвич!.
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7 час.
Sergiy Che
Я это беру из официальных биографий этих общественных деятелей нашей страны. Ну не из твоего же больного мозга чурки, который постоянно на всех клевещет и врёт как дышит мне информацию о них брать? 😉
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7 час.
Алексей Тан
А ты сам то где паспорт получал?... и во сколько он тебе обошёлся??.
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7 час.
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