"Правая рука Путина" охотится за американскими умами: Минюст США запустил новый рашагейт

Алексей Тан Ты это из викиПЕДИи почерпнул?... или один знакомый, твоего друга... рассказал??.... Да ещё муха мимикрирующая... Жирик, так тот вообще казах!.... а еврей "соловьёв" с грязного вечера, .... вообще москвич!.

Sergiy Che Я это беру из официальных биографий этих общественных деятелей нашей страны. Ну не из твоего же больного мозга чурки, который постоянно на всех клевещет и врёт как дышит мне информацию о них брать? 😉