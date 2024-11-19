Больше 40 юных архангелогородцев получили свои первые паспорта

Торжественная церемония прошла в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России!»Одноклассники Дмитрий Хамидулин и Дмитрий Афанасьев, мало того, что дружат с самого детства, так и паспорта получают вместе в торжественной обстановке.
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