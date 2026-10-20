Для пассажиров, которые пересаживаются с поезда на согласованные автобусы в Керчи, появился еще один способ покупки талонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Царство молний и ...
- В Роскачестве наз...
- В Керчи «оживёт» ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым