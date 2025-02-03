Мичков разбил клюшку о перекладину ворот после матча с «Колорадо». Матвей остался без очков в 6-й игре подряд

«Филадельфия» проиграла «Эвеланш» (0:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. После финальной сирены 20-летний россиянин, оставшийся без очков в 6-й игре подряд, подъехал к пустым воротам своей команды и разбил клюшку, ударив ей по перекладине.
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