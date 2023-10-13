Зеленский сделал отчаянное заявление западным странам в Брюсселе

Его визит на заседание министров обороны стран НАТО стало полной неожиданностью для всех.Президент Украины Владимир Зеленский удивил министров обороны стран НАТО, собравшихся на очередное совещание в Брюсселе.
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