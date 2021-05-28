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В МИД лаконично ответили на претензии Собчак и Варламова: "Удачно оставаться"

В МИД лаконично ответили на претензии Собчак и Варламова: "Удачно оставаться"

В адрес МИД России после задержания Софии Сапеги от представителей оппозиционного лагеря тут же понеслись претензии.

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Владимир Домнин
А ещё, в Африке дети голодают. Надеюсь, туда не поехали сотрудники дипмиссии России в Белоруссии. Что-то мне подсказывает, в Палестину они тоже не поехали.
Владимир Штейнберг
сволочи и подонки!!! всех этих собчаков - на лесоповал!!!!

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