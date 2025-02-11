В Тазовском кукольный театр «Лэмороко» покажет спектакль на ненецком языке

В Тазовском кукольный театр «Лэмороко» готовится к мартовской премьере спектакля на ненецком языке. Творческий коллектив был организован воспитателем «Семейного дома» Алисой Неркахына на грантовые средства.
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