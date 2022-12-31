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Малкин забил «Нью-Джерси», прервав безголевую серию из 3 матчей. У него 12+22 в 36 играх

Малкин забил «Нью-Джерси», прервав безголевую серию из 3 матчей. У него 12+22 в 36 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в игре чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (2:4). Россиянин набрал 34-е (12+22) очко в сезоне, прервав 3-матчевую безголевую серию.

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