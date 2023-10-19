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Тест: 10 стыдных, страшных и странных фактов про СССР и жизнь в нем, которые в СССР вам не рассказывали

Тест: 10 стыдных, страшных и странных фактов про СССР и жизнь в нем, которые в СССР вам не рассказывали

Так ли досконально вы знаете подноготную родного Советского Союза? фото: Getty ImagesСССР был чрезвычайно деликатной державой: многие происходящие внутри себя болезненные, неприятные, чудовищные и, мягко сказать, не особо лестные для себя процессы он скрывал от своих граждан.

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Комментарии
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А
Алексей
Заголовок не соответствует содержанию.А тест фигня полная.
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