Тест: 10 стыдных, страшных и странных фактов про СССР и жизнь в нем, которые в СССР вам не рассказывали

Так ли досконально вы знаете подноготную родного Советского Союза? фото: Getty ImagesСССР был чрезвычайно деликатной державой: многие происходящие внутри себя болезненные, неприятные, чудовищные и, мягко сказать, не особо лестные для себя процессы он скрывал от своих граждан.