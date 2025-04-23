История не перестает удивлять: под учебным корпусом Университета Глостершира археологи нашли древнее захоронение с сотнями скелетов Ольга БезродняяНедавние археологические раскопки, проведенные под учебным корпусом Университета Глостершира, поразили ученых и историков: были обнаружены сотни скелетов и останки средневековой церкви, проливающие свет на жизнь этого региона более пяти веков назад.
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