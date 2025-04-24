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Первомай в Кисловодске: "Некислая маевка" с соревнованиями и концертами

Первомай в Кисловодске: "Некислая маевка" с соревнованиями и концертами

1 мая Кисловодск проведет первый городской пикник "Некислая маевка" на территории Старого озера. Глава города Евгений Моисеев обещает насыщенную программу с конкурсами, спортивными чемпионатами и концертом.

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