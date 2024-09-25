Президент Аргентины назвал ООН «Левиафаном со множеством щупалец»

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке назвал международную организацию «Левиафаном со множеством щупалец» и обвинил ее в навязывании своим членам «социалистической повестки дня».
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