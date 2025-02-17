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Закон, порядок, государство

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Тактику ведения современного боя отрабатывают мотострелки ВВО в Приамурье

Тактику ведения современного боя отрабатывают мотострелки ВВО в Приамурье

Реалии современных боевых действий показали эффективность применения малых тактических групп при ведении наземных операций.

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