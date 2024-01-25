Камчатские студенты побывали в гостях у следователей, оперативников и экспертов

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, полицейские пригласили на экскурсию студентов КамГУ имени В.
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